В Україні на час карантину призупинили заходи з призову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час дії карантину на тлі ситуації з коронавірусом в Україні військкомати призупинили окремі заходи з призову на строкову військову службу. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних Військ ЗС України, передає УНН.
"За розпорядженням Командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження", - йдеться у повідомленні.
Натомість військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, як вказано, мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.
Головам призовних комісій рекомендується організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, введених місцевими органами виконавчої влади.
Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що у Міноборони не планують відмовлятися від призову на строкову службу.