Зеленский перенес весенний призыв в армию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года. Соответствующий указ №103/2020 от 23 марта размещен на сайте Президента, передает УНН.
"Внести в Указ Президента Украины от 16 января 2020 года № 13" Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" следующие изменения: пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции : "май - июль"; пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: "в мае - июле 2020 года". Кабинету министров Украины привести свои акты в соответствие с настоящим Указом", - говорится в тексте документа.
Да, этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как ранее сообщал УНН, во время действия карантина на фоне ситуации с коронавирусом в Украине военкоматы приостановили отдельные мероприятия по призыву на срочную военную службу.