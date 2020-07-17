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Таран роз’яснив умови призову для 18-річних юнаків та випускників ВНЗ

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Юнаки віком 18-19 років можуть бути призвані на строкову службу лише за власним бажанням, що підтверджується письмовою заявою. Випускники-бакалаври, які бажають вступити на програму "магістр" отримають відстрочку до 1 жовтня 2020 року. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Відповідним Указом Президента України, а також розпорядженням Уряду призов перенесено на травень-липень, триватиме він до 31 липня. Громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на військову строкову службу лише за власним бажанням, що підтверджується письмовою заявою", - зазначив Таран.

Також він наголосив, що Міноборони спільно з МОН надало роз’яснення щодо порядку призову на строкову службу молодих людей, які закінчують навчання за програмою "бакалавр" і виявили бажання навчатися за програмою "магістр". Місцевим органам освіти та науки, закладам освіти рекомендовано надавати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

"Всі бажаючі продовжити навчання за програмою "магістр" надають до військкоматів відповідні документи від навчальних закладів, що і стане підставою для відтермінування призову до осені 2020 року. У випадку виникнення якихось проблемних ситуацій Міністерство оборони України пропонує звертатися на "гарячу лінію", – наголосив міністр.

Він також додав, що кожен випадок порушення прав здобувачів освіти ретельно розглядається, і винуватці будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України переніс призов громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року.

Як повідомляв УНН, Міністерство освіти і науки звернулося до Міністерства оборони з листом, у якому попросило надати випускникам відстрочку від весняного призову в армію.

Згодом в ОП, МОН і Генштаб заявили, що вступники 2020 року можуть отримати відстрочку від призову на службу до армії.

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