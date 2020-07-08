Вступники можуть отримати відстрочку від призову - заява ОП, МОН і Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Вступники 2020 року можуть отримати відстрочку від призову на службу до армії. Про це йдеться у спільному рішенні Офісу Президента, Міністерства освіти і науки України і Генштабу ЗСУ, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МОН.
"У зв'язку із карантином, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов до армії перенесено на травень-липень 2020 року – розпорядження уряду №179-р від 26 лютого 2020 року (зі змінами від 15 квітня 2020 року)", - нагадали у міністерстві.
Водночас, зазначили у пресслужбі, пунктом 5 цього документу визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.
"Щодо випускників коледжів та університетів, то міністерством освіти і науки спільно з Офісом Президента та Генеральним штабом напрацьовані рішення, що дозволять їм, у разі бажання, продовжити навчання за наступним ступенем освіти, отримати відстрочку від весняного призову", - пояснили у МОН.
Повідомляється також, що Міністерство освіти і науки надало відповідні роз’яснення приймальним комісіям закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову. Попередня реєстрація дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри і на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, напередодні Міністерство освіти і науки України звернулось до Міністерства оборони з клопотанням про надання відстрочки від весняного призову випускникам закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти 2020 року.