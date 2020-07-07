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Міноборони просять надати випускникам відстрочку від весняного призову в армію

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністерство освіти і науки України звертається до Міністерства оборони України з клопотанням про надання відстрочки від весняного призову випускникам закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний лист від МОН до Міноборони щодо призовної кампанії 2020.

"Міністерство освіти і науки висловлює свою вдячність Міністерству оборони за надання роз’яснень та рекомендацій головам призовних комісій всіх рівнів стосовно порядку надання громадянам України відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття наступного ступеня освіти", - сказано у листі.

Зазначено, що багаторічні традиції проведення вступних та призовних кампаній свідчать про те, що категорія випускників закладів загальної середньої та вищої освіти поточного року підпадала під призов уже восени, після завершення вступної кампанії. Водночас, йдеться в листі, до Міносвіти надходять численні звернення від випускників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, щодо яких готується рішення про призов у липні місяці, яке позбавляє їх можливості продовжити своє навчання за наступним ступенем освіти.

"Враховуючи особливості проведення вступної та призовної кампаній 2020 року, які зумовлені запровадженням карантину, що призвело до перенесення термінів проведення вступної кампанії на серпень місяць, Міністерство освіти і науки звертається з клопотанням про надання відстрочки від весняного призову випускникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 2020 року, а також про прийняття рішення щодо призову зазначених осіб уже під час осіннього призову, у разі якщо вони не продовжать своє навчання", - сказано в листі.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України переніс призов громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року.

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