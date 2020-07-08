Поступающие могут получить отсрочку от призыва - заявление ОП, МОН и Генштаба

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Поступающие 2020 года могут получить отсрочку от призыва на службу в армию. Об этом говорится в совместном решении Офиса Президента, Министерства образования и науки Украины и Генштаба ВСУ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу МОН.

"В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года - распоряжение правительства №179-р от 26 февраля 2020 года (с изменениями от 15 апреля 2020 года)", - напомнили в министерстве.

В то же время, отметили в пресс-службе, пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

"По поводу выпускников колледжей и университетов, то министерством образования и науки совместно с Офисом Президента и Генеральным штабом наработаны решения, которые позволят им, при желании, продолжить обучение на следующей ступени образования, тем самым получив отсрочку от весеннего призыва", - пояснили в МОН.

Сообщается также, что Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждениям профессионального передвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежащих к призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

Напомним, накануне Министерство образования и науки Украины обратилось в Министерство обороны с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального, специального перед высшими и высшего образования 2020 года.

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