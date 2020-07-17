Таран разъяснил условия призыва для 18-летних юношей и выпускников вузов

"Соответствующим Указом Президента Украины, а также распоряжением Правительства призыв перенесен на май-июль, продлится он до 31 июля. Граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную срочную службу только по собственному желанию, что подтверждается письменным заявлением", - отметил Таран.

Также он отметил, что Минобороны совместно с Минобразования предоставило разъяснения о порядке призыва на срочную службу молодых людей, которые заканчивают обучение по программе "бакалавр" и изъявили желание учиться по программе "Магистр". Местным органам образования и науки, учебным заведениям рекомендовано предоставлять отсрочку до 1 октября 2020 года.



"Все желающие продолжить обучение по программе "Магистр" предоставляют в военкоматы соответствующие документы от учебных заведений, что и станет основанием для отсрочки призыва до осени 2020 года. В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций Министерство обороны Украины предлагает обращаться на "горячую линию", - подчеркнул министр.



Он также добавил, что каждый случай нарушения прав соискателей образования тщательно рассматривается, и виновники будут привлечены к ответственности.



Напомним, в апреле Кабинет министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 года на май-июль 2020 года.

Как сообщал УНН, Министерство образования и науки обратилось к Министерству обороны с письмом, в котором попросило предоставить выпускникам отсрочку от весеннего призыва в армию.

Впоследствии в ОП, МОН и Генштаб заявили, что поступающие 2020 года могут получить отсрочку от призыва на службу в армию.