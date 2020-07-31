В Киеве в армию призвали более 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. По результатам весенней призывной кампании 2020 году в Киеве было призвано 603 человека. Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс служба КГГА.
"Совместно с Киевским городским военным комиссариатом и районными военными комиссариатами, Киев выполнил на 100% весеннюю призывную кампанию 2020 года. 600 парней уже выполняют свой воинский долг и только трое - отказались. В общем весенний военный призыв прошел успешно и мы уже начали сотрудничество в рамках следующего, осеннего, призыва", - отметил Мондриевский.
Также он сообщил, что решением Киевского городской призывной комиссии 88 призывников получили отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные заведения.
"В общем не появилось на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников", - добавил Мондриевский.
Напомним, в апреле Кабинет министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.
Также, напомним, что поступающие 2020 года могут получить отсрочку от призыва на службу в армию.