У Газі загинули близько 200 палестинців, ще 1610 - отримали поранення

Деталі

Міністерство охорони здоров'я не надало детальної інформації про те, де сталися загибелі, і чи були серед загиблих бойовики ХАМАС або цивільні особи в Газі.

Ці смерті відбулися після того, як Армія оборони Ізраїлю здійснила удари у відповідь на шквал тисяч ракет із ХАМАС по Ізраїлю та вторгнення бойовиків ХАМАС, у результаті якого в Ізраїлі загинули щонайменше 40 людей і майже 800 отримали поранення.