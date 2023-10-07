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У Газі загинули близько 200 палестинців, ще 1610 - отримали поранення

Київ • УНН

 • 838284 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Щонайменше 198 палестинців були вбиті в Газі в суботу, 1610 отримали поранення. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я не надало детальної інформації про те, де сталися загибелі, і чи були серед загиблих бойовики ХАМАС або цивільні особи в Газі.

Ці смерті відбулися після того, як Армія оборони Ізраїлю здійснила удари у відповідь на шквал тисяч ракет із ХАМАС по Ізраїлю та вторгнення бойовиків ХАМАС, у результаті якого в Ізраїлі загинули щонайменше 40 людей і майже 800 отримали поранення.

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