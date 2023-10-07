В Газе погибли около 200 палестинцев, еще 1610 - получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По меньшей мере 198 палестинцев были убиты в Газе в субботу, 1610 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины в Газе, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Министерство здравоохранения не предоставило подробной информации о том, где произошли смерти и были ли среди погибших боевики ХАМАС или гражданские лица в Газе.
Эти смерти произошли после того, как армия обороны Израиля нанесла удары в ответ на шквал тысяч ракет из ХАМАС по Израилю и вторжение боевиков ХАМАС, в результате которого в Израиле погибли по меньшей мере 40 человек и почти 800 получили ранения.