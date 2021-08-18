У G7 домовилися провести віртуальний саміт через ситуацію в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови домовилися про організацію на наступному тижні віртуального саміту G7 для обговорення спільної стратегії в ситуації, що виникла в Афганістані. Про це повідомляє Білий дім, інформує УНН.
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Президент Джо Байден і прем'єр-міністр Борис Джонсон під час телефонної розмови говорили про події в Афганістані. Вони високо оцінили хоробрість і професіоналізм свого військового і цивільного персоналу, який пліч-о-пліч працює в Кабулі над евакуацією своїх громадян і громадян Афганістану.
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“Вони також обговорили необхідність продовження тісної координації між союзниками і демократичними партнерами з політики щодо Афганістану в майбутньому, в тому числі про те, як світова спільнота може надати додаткову гуманітарну допомогу і підтримку біженцям та іншим афганцям, які опинилися у вразливій ситуації. Вони домовилися провести віртуальну зустріч лідерів G7 на наступному тижні, щоб обговорити спільну стратегію і підхід”, - сказано у повідомленні.
Нагадаємо
Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху "Талібан".