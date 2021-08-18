В G7 договорились провести виртуальный саммит из-за ситуации в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения общей стратегии в сложившейся в Афганистане ситуации. Об этом сообщает Белый дом, информирует УНН.
Детали
Президент Джо Байден и премьер-министр Борис Джонсон во время телефонного разговора говорили о событиях в Афганистане. Они высоко оценили храбрость и профессионализм своего военного и гражданского персонала, бок о бок работающего в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана.
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"Они также обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками и демократическими партнерами по политике в отношении Афганистана в будущем, в том числе о том, как мировое сообщество может предоставить дополнительную гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим афганцам, оказавшимся в уязвимой ситуации. Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - сказано в сообщении.
Напомним
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан".