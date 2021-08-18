Рейтинг Байдена впав до 46% після приходу талібів до влади

Деталі

Як зазначає агентство, така оцінка діяльності Байдена стала найнижчою за весь час його перебування на посаді глави держави.

У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним Reuters і службою Ipsos минулої п’ятниці, рейтинг підтримки президента впав на 7%: згідно з попередніми показниками, про його роботу позитивно відгукувалися 53% американців.

Доповнення

В опитуванні брали участь повнолітні громадяни. Число респондентів не уточнюється. Інформація про статистичну похибку також не наводиться.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.