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Рейтинг Байдена впав до 46% після приходу талібів до влади

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху "Талібан". Про це свідчать опубліковані у вівторок дані опитування, проведеного агентством Reuters спільно з соціологічною службою Ipsos, передає УНН.

Деталі

Як зазначає агентство, така оцінка діяльності Байдена стала найнижчою за весь час його перебування на посаді глави держави.

У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним Reuters і службою Ipsos минулої п’ятниці, рейтинг підтримки президента впав на 7%: згідно з попередніми показниками, про його роботу позитивно відгукувалися 53% американців.

Доповнення

В опитуванні брали участь повнолітні громадяни. Число респондентів не уточнюється. Інформація про статистичну похибку також не наводиться.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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