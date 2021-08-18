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Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода талибов к власти

Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода талибов к власти

Киев  •  УНН

 • 17942 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан". Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, передает УНН.

Детали

Как отмечает агентство, такая оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным Reuters и службой Ipsos прошлую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7%: согласно предварительным показателям, о его работе положительно отзывались 53% американцев.

Дополнение

В опросе принимали участие совершеннолетние граждане. Число респондентов не уточняется. Информация о статистической погрешности также не приводится.

Контекст

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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