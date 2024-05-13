У ФРН застерігають про нові кібератаки з Китаю та росії
Київ • УНН
Німеччина попереджає про подвоєння кількості кібератак з боку Китаю та росії за останні роки. Багатомільярдні збитки переважно пов'язані з кіберзлочинністю.
Кіберзлочинність все більше турбує Німеччину, - за даними поліції, а також цифрової асоціації Bitkom, кібератаки з КНР та росії протягом останніх років подвоїлися; зафіксовані у минулому році многомільярдні збитки у більшості пов’язані із кібератаками. Про це ідеться у матеріалах ZDF та DW, передає УНН.
Деталі
За даними Федерального відомства кримінальної поліції (BKA), небезпека, яку становлять кібератаки, продовжувала зростати протягом останнього року. Про це йдеться в останньому "Федеральному звіті про ситуацію з кіберзлочинністю".Його представили федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер і президент Федерального управління кримінальної поліції (BKA) Хольгер Мюнх.
Про зростання кількості кібератак із КНР і рф також попереджає німецька асоціація цифрової індустрії Bitkom.
За минулий рік ми зафіксували подвоєння кількості атак із Росії
Збиток у Німеччині за 2023 рік склав 205,9 мільярда євро, причому "72 відсотки з них були викликані безпосередньо кібератаками", уточнив Роледер.
За такими діями часто стоїть організована злочинність, але до цього також можуть бути причетні іноземні спецслужби. Для одних це гроші. Інші хочуть завдати якомога більшої шкоди критично важливій інфраструктурі, наприклад енергопостачанню або лікарням
Довідково
Світовий рейтинг кіберзлочинності очолила росія, - це висновки авторів дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі, результати якого були опубліковані 10 квітня.
Протягом трьох років, було оцінено найзначніші джерела кіберзлочинності і вперше в історії складено рейтинг країн відповідно до Світового індексу кіберзлочинності (WCI, World Cybercrime Index). При цьому використовувалися оцінки 92 провідних експертів у сфері кіберзлочинності з усього світу.
На першому місці опинилась рф (58,39 бала). Також у списку Китай, США, Україна та Нігерія.
Нагадаємо
Національне агентство з кібербезпеки Італії зафіксувало зростання хакерських втручань, пов'язаних з війною рф в Україні та на Близькому Сході; значну кількість акцій взяли на себе проросійські хакери.
Масштабний витік даних у Міністерстві оборони Великої Британії призвів до витоку конфіденційних особистих і фінансових даних військовослужбовців, що потенційно може бути пов'язано з кібератакою з Китаю.