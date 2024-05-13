В ФРГ предостерегают о новых кибератаках из Китая и России
Киев • УНН
Германия предупреждает об удвоении количества кибератак со стороны Китая и России за последние годы, что повлекло многомиллиардные убытки, преимущественно связанные с киберпреступностью.
Киберпреступность все больше беспокоит Германию, - по данным полиции, а также цифровой ассоциации Bitkom, кибератаки из КНР и России в течение последних лет удвоились; зафиксированные в прошлом году многомиллиардные в большинстве связаны с кибератаками. Об этом говорится в материалах ZDF и DW, передает УНН.
Детали
По данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), опасность, которую представляют кибератаки, продолжала расти в течение последнего года. Об этом говорится в последнем "Федеральном отчете о ситуации с киберпреступностью", который представили федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер и президент Федерального управления уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх.
О росте количества кибератак из КНР и РФ также предупреждает немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom.
За прошлый год мы зафиксировали удвоение количества атак из России
Убыток в Германии за 2023 год составил 205,9 миллиарда евро, причем "72 процента из них были вызваны непосредственно кибератаками", уточнил Роледер.
За такими действиями часто стоит организованная преступность, но к этому также могут быть причастны иностранные спецслужбы. Для одних это деньги. Другие хотят нанести как можно больший вред критически важной инфраструктуре, например энергоснабжению или больницам
Справочно
Мировой рейтинг киберпреступности возглавила Россия, - это выводы авторов исследования Оксфордского университета и Университета Нового Южного Уэльса в Канберре, результаты которого были опубликованы 10 апреля.
В течение трех лет, были оценены самые значительные источники киберпреступности и впервые в истории составлен рейтинг стран в соответствии с Мировым индексом киберпреступности (WCI, World Cybercrime Index). При этом использовались оценки 92 ведущих экспертов в сфере киберпреступности со всего мира.
На первом месте оказалась рф (58,39 балла). Также в списке Китай, США, Украина и Нигерия.
Напомним,
Национальное агентство по кибербезопасности Италии зафиксировало рост хакерских вмешательств, связанных с войной рф в Украине и на Ближнем Востоке; значительное количество акций взяли на себя пророссийские хакеры.
Масштабная утечка данных в Министерстве обороны Великобритании привела к утечке конфиденциальных личных и финансовых данных военнослужащих, что потенциально может быть связано с кибератакой из Китая.
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