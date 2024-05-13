В ФРГ предостерегают о новых кибератаках из Китая и России

Киберпреступность все больше беспокоит Германию, - по данным полиции, а также цифровой ассоциации Bitkom, кибератаки из КНР и России в течение последних лет удвоились; зафиксированные в прошлом году многомиллиардные в большинстве связаны с кибератаками. Об этом говорится в материалах ZDF и DW, передает УНН.

Детали

По данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), опасность, которую представляют кибератаки, продолжала расти в течение последнего года. Об этом говорится в последнем "Федеральном отчете о ситуации с киберпреступностью", который представили федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер и президент Федерального управления уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх.

О росте количества кибератак из КНР и РФ также предупреждает немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom.

За прошлый год мы зафиксировали удвоение количества атак из России - заявил управляющий директор ассоциации Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder) в эфире канала ZDF.

Убыток в Германии за 2023 год составил 205,9 миллиарда евро, причем "72 процента из них были вызваны непосредственно кибератаками", уточнил Роледер.

За такими действиями часто стоит организованная преступность, но к этому также могут быть причастны иностранные спецслужбы. Для одних это деньги. Другие хотят нанести как можно больший вред критически важной инфраструктуре, например энергоснабжению или больницам - уточнил он.

Справочно

Мировой рейтинг киберпреступности возглавила Россия, - это выводы авторов исследования Оксфордского университета и Университета Нового Южного Уэльса в Канберре, результаты которого были опубликованы 10 апреля.

В течение трех лет, были оценены самые значительные источники киберпреступности и впервые в истории составлен рейтинг стран в соответствии с Мировым индексом киберпреступности (WCI, World Cybercrime Index). При этом использовались оценки 92 ведущих экспертов в сфере киберпреступности со всего мира.

На первом месте оказалась рф (58,39 балла). Также в списке Китай, США, Украина и Нигерия.

Напомним,

Национальное агентство по кибербезопасности Италии зафиксировало рост хакерских вмешательств, связанных с войной рф в Украине и на Ближнем Востоке; значительное количество акций взяли на себя пророссийские хакеры.

Масштабная утечка данных в Министерстве обороны Великобритании привела к утечке конфиденциальных личных и финансовых данных военнослужащих, что потенциально может быть связано с кибератакой из Китая.