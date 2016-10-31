У Франції завершили демонтаж табору для мігрантів у Кале
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Французька влада завершила демонтаж табору для мігрантів у Кале, повідомляє УНН із посиланням на BFMTV.
Відзначається, що на території табору залишилися тільки дві мечеті і церква.
Кілька фургонів, що залишилися біля табору, повинні бути знищені 1 листопада.
Раніше повідомлялося, що робітники з кувалдами почали демонтаж табору “Джунглі” у французькому Кале. При цьому поліцейські з водяними гарматами охороняють територію, в той час як мігранти, які жили в “Джунглях”, чекають подальшого розселення в інші французькі табори.