Во Франции завершили демонтаж лагеря для мигрантов в Кале

Отмечается, что на территории лагеря остались только две мечети и церковь.

Несколько фургонов, оставшихся возле лагеря, должны быть уничтожены 1 ноября.

Ранее сообщалось, что рабочие с кувалдами начали демонтаж лагеря "Джунгли" во французском Кале. При этом полицейские с водяными пушками охраняют территорию, в то время как мигранты, которые жили в "Джунглях", ждут дальнейшего расселения в другие французские лагеря.