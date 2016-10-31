Во Франции завершили демонтаж лагеря для мигрантов в Кале
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Французские власти завершила демонтаж лагеря для мигрантов в Кале, сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Отмечается, что на территории лагеря остались только две мечети и церковь.
Несколько фургонов, оставшихся возле лагеря, должны быть уничтожены 1 ноября.
Ранее сообщалось, что рабочие с кувалдами начали демонтаж лагеря "Джунгли" во французском Кале. При этом полицейские с водяными пушками охраняют территорию, в то время как мигранты, которые жили в "Джунглях", ждут дальнейшего расселения в другие французские лагеря.