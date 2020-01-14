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У Франції спростовують передачу "чорних скриньок": попередньо вони поїдуть в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. “Чорні скриньки” з українського літака, збитого ракетою біля Тегерана, не будуть відправлені до Франції, а, попередньо, відправляться в Україні. Про це УНН повідомили в Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції.

Так, на прохання прокоментувати заяви Ірану про те, що іранська влада відправила для розшифровки до Франції “чорну скриньку” з літака, в бюро заявили “це не правда”.

За словами співрозмовника, попередньо план полягає в тому, що “чорні скриньки” для вивчення “поїдуть в Україну”.

“Це може змінитися, ми цього не знаємо, але сьогодні вони точно не поїдуть до Франції”, — сказали в бюро.

Раніше Іран заявив, що вирішив направити “чорні скриньки” з збитого українського літака МАУ до Франції.

Нагадаємо, раніше орган розслідувань з авіабезпеки Франції повідомив, що візьме участь в роботі з обома “чорними скриньками” збитого в Ірані українського авіалайнера і що ця робота пройде в Україні.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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