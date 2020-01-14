У Франції спростовують передачу "чорних скриньок": попередньо вони поїдуть в Україну

КИЇВ. 14 січня. УНН. “Чорні скриньки” з українського літака, збитого ракетою біля Тегерана, не будуть відправлені до Франції, а, попередньо, відправляться в Україні. Про це УНН повідомили в Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції.