Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. “Черные ящики” с украинского самолета, сбитого ракетой возле Тегерана, не будут отправлены во Францию, а, предварительно, отправятся в Украину. Об этом УНН сообщили в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции.
Так, на просьбу прокомментировать заявления Ирана о том, что иранские власти отправили для расшифровки во Францию “черный ящик” с самолёта, в бюро заявили “это не правда”.
По словам собеседника, предварительно план состоит в том, что “черные ящики” для изучения “поедут в Украину”.
“Это может измениться, мы этого не знаем, но сегодня они точно не поедут во Францию”, — сказали в бюро.
Ранее Иран заявил, что решил направить “черные ящики” со сбитого украинского самолета МАУ во Францию.
Напомним, ранее орган расследований по авиабезопасности Франции сообщил, что примет участие в работе с обоими “черными ящиками” сбитого в Иране украинского авиалайнера и что эта работа пройдет в Украине.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. Среди погибших — всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.