У Франції десятки тисяч вийшли на вулиці на захист клімату

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Організатори заявили про 115 тисяч учасників по всій країні, в тому числі 56 тисячах в Парижі. Поліція ж нарахувала у французькій столиці 8500 демонстрантів.

Екоцид і заборона авіаперельотів при наявності залізничної альтернативи

Національні збори Франції 4 травня схвалили пакет законів, спрямованих на захист клімату. Серед іншого вони припускають введення в Кримінальний кодекс нового виду злочину — екоцид, за яке передбачено штраф аж до 4,5 млн євро і до 10 років в’язниці.

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Під екоцидом розуміється усвідомлене нанесення шкоди здоров’ю, флори і фауни, а також забруднення повітря, води або ґрунту в національних масштабах. Крім того, закон забороняє авіарейси всередині країни, для яких є альтернативні залізничні рейси тривалістю до 2,5 години. Це правило не торкнеться стикувальних рейсів. Ще одна ініціатива в рамках пакету передбачає грошові субсидії при покупці електровелосипедів.

Тепер законопроект повинен схвалити Сенат Франції. Очікується, що голосування пройде в червні.