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У Франції десятки тисяч вийшли на вулиці на захист клімату

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У ряді міст Франції в неділю, 9 травня, пройшли акції протесту з метою привернути увагу до захисту клімату. Демонстранти виступили з критикою планованого пакету законів по цій темі, вважаючи його недостатньо амбіційним. Крім того, учасники мітингу застерегли від скасування референдуму, обіцяного президентом Емманюелем Макроном, з питання про закріплення захисту клімату в конституції, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Організатори заявили про 115 тисяч учасників по всій країні, в тому числі 56 тисячах в Парижі. Поліція ж нарахувала у французькій столиці 8500 демонстрантів.

Екоцид і заборона авіаперельотів при наявності залізничної альтернативи

Національні збори Франції 4 травня схвалили пакет законів, спрямованих на захист клімату. Серед іншого вони припускають введення в Кримінальний кодекс нового виду злочину — екоцид, за яке передбачено штраф аж до 4,5 млн євро і до 10 років в’язниці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масова гибель журавлів: голова Держспоживслужби зібрала круглий стіл і дала “рекомендації” Мінекології

Під екоцидом розуміється усвідомлене нанесення шкоди здоров’ю, флори і фауни, а також забруднення повітря, води або ґрунту в національних масштабах. Крім того, закон забороняє авіарейси всередині країни, для яких є альтернативні залізничні рейси тривалістю до 2,5 години. Це правило не торкнеться стикувальних рейсів. Ще одна ініціатива в рамках пакету передбачає грошові субсидії при покупці електровелосипедів.

Тепер законопроект повинен схвалити Сенат Франції. Очікується, що голосування пройде в червні.

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