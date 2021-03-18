Масова гибель журавлів: голова Держспоживслужби зібрала круглий стіл і дала “рекомендації” Мінекології

Деталі

Вона порекомендувала фермерам використовувати препарат “бактоцид”, а Міністерству екології працювати над проблемними питаннями.

“Вважаю, що Україні потрібно всерйоз переглянути свою політику у сфері захисту довкілля від впливу людини. Ми стоїмо перед початком нового агросезону і, відповідно, проблемних питань пов’язаних з використанням засобів захисту рослин буде більш ніж достатньо. Це не тільки загибель птахів, але й, наприклад, масова загибель бджіл.

Усім органам державної влади, особливо Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, потрібно скоординувати дії і заздалегідь працювати над вирішенням проблемних питань. Інакше трагедія буде повторюватись”, - сказала Магалецька.

Водночас під постом голови Держспоживслужби один з користувачів соцмережі зауважив, що біопрепарати не достатньо вивчені самими виробниками, а надати їм преференції – означає зробити з України полігон для випробувань.

Тим часом заступник Магалецької на нараді в Херсонській ОДА пояснив загибель “червонокнижних” птахів необхідністю боротися з гризунами.

"Щоб стримувати масове заселення гризунами було зроблено сигналізаційне повідомлення, і фермери почали вносити препарати для боротьби з ними. Причиною масової загибелі птахів стало саме протравлене зерно препаратами на основі бродифакуму", - зазначив перший заступник голови Держспоживслужби Владислав Седик сьогодні у Херсоні.

Контекст

З січня 2021 року в заповіднику "Асканія–Нова" масово гине птиця, зокрема "червонокнижна". Попередня причина – птиця помирає від отруїного зерна, яке фермери розбросали по полям. За три місяці компетентні органи державної влади не змогли зупинити мор птиці, а директор заповідника називає інцидент міжнародного масштабу – незабаром в Україні з’являться перелітні птиці і скільки буде смертей – він не уявляє.

Тим часом екологи б’ють на сполох, бо після птиці отруїтися можуть люди. Вони закликають Держпродспоживслужбу і екоінспекцію негайно вжити заходів. Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька переконує, що підвідомча їй служба вже вжила всіх необхідних заходів. Та разом з тим вчора 17 березня у заповіднику знов зафіксовано масову гибель журавлів і огарів.

"Призначення на посади у таких відповідальних структурах, які стосуються довкілля, життя та здоров’я людей відбувається хаотично та без врахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби та інших її структурних підрозділів здебільшого некомпетентні. А призначення таких некомпетентних людей призводить до прийняття неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять довкіллю", - пояснює безрезультатність Держпродспоживслужби Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.