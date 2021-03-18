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Массовая гибель журавлей: глава Госпотребслужбы собрала круглый стол и дала "рекомендации" Минэкологии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая собрала круглый стол для обсуждения массового уничтожения журавлей в херсонском заповеднике "Аскания-Нова", сообщает УНН.

Детали

Она порекомендовала фермерам использовать препарат "бактоцид", а Министерству экологии работать над проблемными вопросами.

"Считаю, что Украине нужно всерьез пересмотреть свою политику в сфере защиты окружающей среды от влияния человека. Мы стоим перед началом нового агросезона и, соответственно, проблемных вопросов, связанных с использованием средств защиты растений будет более чем достаточно. Это не только гибель птиц, но и, например, массовая гибель пчел.

Всем органам государственной власти, особенно Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, нужно скоординировать действия и заранее работать над решением проблемных вопросов. Иначе трагедия повторится", - сказала Магалецкая.

В то же время под постом главы Госпотребслужбы один из пользователей соцсети заметил, что биопрепараты недостаточно изучены самими производителями, а предоставить им преференции - значит сделать из Украины полигон для испытаний.

Между тем заместитель Магалецкой на совещании в Херсонской ОГА объяснил гибель "краснокнижных" птиц необходимостью бороться с грызунами.

"Чтобы сдерживать массовое заселение грызунами было сделано сигнализационное сообщение, и фермеры начали вносить препараты для борьбы с ними. Причиной массовой гибели птиц стало именно протравленное зерно препаратами на основе бродифакума", - отметил первый заместитель главы Госпотребслужбы Владислав Седик сегодня в Херсоне.

Контекст

С января 2021 года в заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнет птица, в частности "краснокнижная". Предварительная причина - птица умирает от отравленного зерна, которое фермеры розбросалы по полям. За три месяца компетентные органы государственной власти не смогли остановить падеж птицы, а директор заповедника называет инцидент международного масштаба - скоро в Украине появятся перелетные птицы и сколько будет смертей - он не представляет.

Между тем экологи бьют тревогу, потому что после птицы отравиться могут люди. Они призывают Госпродпотребслужбу и экоинспекцию немедленно принять меры. Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая утверждает, что подведомственная ей служба уже приняла все необходимые меры. Но вместе с тем вчера 17 марта в заповеднике вновь зафиксирована массовая гибель журавлей и огарей.

"Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающихся окружающей среды, жизни и здоровья людей происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентно. А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде", - объясняет безрезультатность Госпродпотребслужбы глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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