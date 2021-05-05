Парламент Франції схвалив тюремне покарання за нанесення шкоди екології

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Національні збори Франції схвалили пакет законів, спрямованих на захист клімату. На голосуванні у вівторок, 4 травня, 332 депутати висловилися за поправки, 77 - проти, 145 парламентаріїв утрималися. Про це пише DW, передає УНН.

Що відомо

Законопроект, серед іншого, передбачає введення до Кримінального кодексу Франції нового виду злочину - екоцид. Під цим мається на увазі усвідомлене нанесення шкоди здоров'ю, флори і фауни, а також забруднення повітря, води або ґрунту в національних масштабах. За такі дії передбачено штраф аж до 4,5 млн євро і до 10 років в'язниці.

Крім того, закон забороняє авіарейси всередині країни, для яких є альтернативні залізничні рейси тривалістю до 2,5 години. Це правило не поширюється на стикувальні рейси. Ще одна ініціатива в рамках цього пакету передбачає грошові субсидії при покупці електровелосипедів. Законопроект ще має схвалити Сенат Франції. Очікується, що голосування пройде в червні.

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Екоактивісти провели акцію протесту біля стін парламенту

Ці законодавчі ініціативи були розроблені в результаті діяльності Громадянського конвенту з клімату. Конвент був сформований в жовтні 2019 року через звичайних громадян з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона у відповідь на протести "жовтих жилетів". У червні 2020 року конвент представив уряду 150 пропозицій, спрямованих на поліпшення екології країни.

При цьому екоактивісти руху Extinction Rebellion залишилися незадоволені законопроектом. На їхню думку, цих змін недостатньо для захисту клімату. У день голосування вони провели акцію протесту біля стін Національних зборів.

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