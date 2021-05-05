Парламент Франции одобрил тюремное наказание за нанесение вреда экологии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Национальное собрание Франции одобрило пакет законов, направленных на защиту климата. На голосовании во вторник, 4 мая, 332 депутата высказались за поправки, 77 - против, 145 парламентариев воздержались. Об этом пишет DW, передает УНН.
Что известно
Законопроект, среди прочего, предусматривает введение в Уголовный кодекс Франции нового вида преступления - экоцид. Под этим подразумевается осознанное нанесение вреда здоровью, флоры и фауны, а также загрязнение воздуха, воды или почвы в национальных масштабах. За такие действия предусмотрен штраф до 4,5 млн евро и до 10 лет тюрьмы.
Кроме того, закон запрещает авиарейсы внутри страны, для которых альтернативные железнодорожные рейсы продолжительностью до 2,5 часа. Это правило не распространяется на стыковочные рейсы. Еще одна инициатива в рамках этого пакета предусматривает денежные субсидии при покупке электровелосипедов. Законопроект еще должен одобрить Сенат Франции. Ожидается, что голосование пройдет в июне.
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Экоактивисты провели акцию протеста у стен парламента
Эти законодательные инициативы были разработаны в результате деятельности Гражданского конвента по климату. Конвент был сформирован в октябре 2019 через обычных граждан по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на протесты "желтых жилетов". В июне 2020 году конвент представил правительству 150 предложений, направленных на улучшение экологии страны.
При этом экоактивисты движения Extinction Rebellion остались недовольны законопроектом. По их мнению, этих изменений недостаточно для защиты климата. В день голосования они провели акцию протеста у стен Национального собрания.