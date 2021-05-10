Во Франции десятки тысяч вышли на улицы в защиту климата
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В ряде городов Франции в воскресенье, 9 мая, прошли акции протеста с целью привлечь внимание к защите климата. Демонстранты выступили с критикой планируемого пакета законов по этой теме, считая его недостаточно амбициозным. Кроме того, участники митинга предостерегли от отмены референдума, обещанного президентом Эмманюэлем Макроном, по вопросу о закреплении защиты климата в конституции, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Организаторы заявили про 115 тысяч участников по всей стране, в том числе 56 тысячах в Париже. Полиция же насчитала во французской столице 8,5 тыс. демонстрантов.
Экоцид и запрет авиаперелетов при наличии железнодорожной альтернативы
Национальное собрание Франции 4 мая одобрили пакет законов, направленных на защиту климата. Среди прочего они предполагают введение в Уголовный кодекс нового вида преступления — экоцид, за которое предусмотрен штраф до 4,5 млн евро и до 10 лет тюрьмы.
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Под экоцидом понимается осознанное нанесение вреда здоровью, флоре и фауне, а также загрязнению воздуха, воды или почвы в национальных масштабах. Кроме того, который закон запрещает авиарейсы внутри страны, для которых есть альтернативные железнодорожные рейсы продолжительностью до 2,5 часа. Это правило не коснется стыковочных рейсов. Еще одна инициатива в рамках пакета предусматривает денежные субсидии при покупке электровелосипедов.
Теперь законопроект должен одобрить Сенат Франции. Ожидается, что голосование пройдет в июне.