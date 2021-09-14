У Facebook є "білі списки" користувачів. Їм дозволено порушувати правила соцмережі

Деталі

За даними газети, соцмережа робить це за допомогою програми, відомої як перехресна перевірка, яка спочатку призначалася для контролю за діями щодо акаунтів знаменитостей, політиків і журналістів. VIP-користувачі соцмережі стають захищеними від блокувань з боку соцмережі, показують документи. Для звичайних людей Facebook оцінює, чи відповідають їхні пости правилам компанії по боротьбі зі знущаннями, сексуальним контентом, риторикою ненависті і підбурюванням до насильства.

Іноді автоматизовані системи компанії видаляють або приховують контент, підозрюваний в порушенні правил, без перевірки людиною. В інших випадках матеріали, помічені цими системами або користувачами, оцінюються живими модераторами.

У внутрішньому керівництві щодо прийнятності перехресної перевірки вказані критерії для включення в білий список, в тому числі “гідне висвітлення в пресі”, а також “впливовість або популярність”. Програма охоплює практично всіх, хто регулярно з’являється в засобах масової інформації або у кого є значна кількість підписників в інтернеті, включаючи кінозірок, ведучих ток-шоу, вчених і блогерів з великою кількістю підписників, зазначає The Wall Street Journal. У Instagram перехресна перевірка охоплює навіть акаунти популярних тварин.

Facebook зв’язувався з деякими VIP-користувачами, які порушили політику платформи, і давав їм “вікно для самостійного виправлення” тривалістю 24 години, щоб самостійно видалити контент, що порушує правила, пише газета. Представник компанії сказав The Wall Street Journal, що Facebook поступово відмовився від цієї переваги, яка все ще діяла під час виборів 2020 року.

До речі

Раніше Верховний суд Австралії ухвалив, що ЗМІ несуть повну відповідальність за зміст коментарів користувачів на своїх сторінках у соціальних мережах.

В ухвалі суду вказано, що відкривши свої сторінки в соціальних мережах, зокрема в Facebook, медіакомпанії беруть участь в поширенні відомостей, в тому числі розміщених третіми особами, і тому несуть відповідальність за зміст всіх коментарів.