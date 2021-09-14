У Facebook є "білі списки" користувачів. Їм дозволено порушувати правила соцмережі

ukru
17 березня, 19:38 • 85114 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 109232 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 166693 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148368 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149312 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160082 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177551 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150076 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159247 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176050 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

17 березня, 17:05 • 71825 перегляди
Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

17 березня, 17:10 • 70844 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 91939 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 100050 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 85316 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 166693 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155564 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253127 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249402 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377682 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55650 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65465 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63631 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99602 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110109 перегляди
Актуальне
У Facebook є "білі списки" користувачів. Їм дозволено порушувати правила соцмережі

У Facebook є "білі списки" користувачів. Їм дозволено порушувати правила соцмережі

Київ • УНН

 • 17330 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Компанія Facebook створила “білий список”, куди вносяться особливо важливі персони з числа користувачів. Вони отримують захист від примусових дій з боку соцмережі — на відміну від інших людей, вони можуть публікувати матеріали, що порушують правила Facebook, пише The Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії, пише УНН.

Деталі

За даними газети, соцмережа робить це за допомогою програми, відомої як перехресна перевірка, яка спочатку призначалася для контролю за діями щодо акаунтів знаменитостей, політиків і журналістів. VIP-користувачі соцмережі стають захищеними від блокувань з боку соцмережі, показують документи. Для звичайних людей Facebook оцінює, чи відповідають їхні пости правилам компанії по боротьбі зі знущаннями, сексуальним контентом, риторикою ненависті і підбурюванням до насильства.

Іноді автоматизовані системи компанії видаляють або приховують контент, підозрюваний в порушенні правил, без перевірки людиною. В інших випадках матеріали, помічені цими системами або користувачами, оцінюються живими модераторами.

У внутрішньому керівництві щодо прийнятності перехресної перевірки вказані критерії для включення в білий список, в тому числі “гідне висвітлення в пресі”, а також “впливовість або популярність”. Програма охоплює практично всіх, хто регулярно з’являється в засобах масової інформації або у кого є значна кількість підписників в інтернеті, включаючи кінозірок, ведучих ток-шоу, вчених і блогерів з великою кількістю підписників, зазначає The Wall Street Journal. У Instagram перехресна перевірка охоплює навіть акаунти популярних тварин.

Facebook зв’язувався з деякими VIP-користувачами, які порушили політику платформи, і давав їм “вікно для самостійного виправлення” тривалістю 24 години, щоб самостійно видалити контент, що порушує правила, пише газета. Представник компанії сказав The Wall Street Journal, що Facebook поступово відмовився від цієї переваги, яка все ще діяла під час виборів 2020 року.

До речі

Раніше Верховний суд Австралії ухвалив, що ЗМІ несуть повну відповідальність за зміст коментарів користувачів на своїх сторінках у соціальних мережах.

В ухвалі суду вказано, що відкривши свої сторінки в соціальних мережах, зокрема в Facebook, медіакомпанії беруть участь в поширенні відомостей, в тому числі розміщених третіми особами, і тому несуть відповідальність за зміст всіх коментарів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами