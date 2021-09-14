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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128396 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120358 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117945 просмотра

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У Facebook есть "белые списки" пользователей. Им разрешено нарушать правила соцсети

У Facebook есть "белые списки" пользователей. Им разрешено нарушать правила соцсети

Киев  •  УНН

 • 17310 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Компания Facebook создала “белый список”, куда вносятся особо важные персоны из числа пользователей. Они получают защиту от принудительных действий со стороны соцсети — в отличие от других людей, они могут публиковать материалы, нарушающие правила Facebook, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании, пишет УНН.

Детали

По данным газеты, соцсеть делает это с помощью программы, известной как перекрестная проверка, изначально предназначавшейся для контроля за действиями в отношении аккаунтов знаменитостей, политиков и журналистов. VIP-пользователи соцсети оказываются ограждены от блокировок со стороны соцсети, показывают документы. Для обычных людей Facebook оценивает, соответствуют ли их посты правилам компании по борьбе с издевательствами, сексуальным контентом, риторикой ненависти и подстрекательством к насилию.

Иногда автоматизированные системы компании удаляют или скрывают контент, подозреваемый в нарушении правил, без проверки человеком. В других случаях материалы, помеченные этими системами или пользователями, оцениваются живыми модераторами.

Во внутреннем руководстве по приемлемости перекрестной проверки указаны критерии для включения в белый список, в том числе “достойное освещение в прессе”, а также “влиятельность или популярность”. Программа охватывает практически всех, кто регулярно появляется в средствах массовой информации или у кого есть значительное количество подписчиков в интернете, включая кинозвезд, ведущих ток-шоу, ученых и блогеров с большим количеством подписчиков, отмечает The Wall Street Journal. В Instagram перекрестная проверка охватывает даже аккаунты популярных животных.

Facebook связывался с некоторыми VIP-пользователями, которые нарушили политику платформы, и давал им “окно для самостоятельного исправления” продолжительностью 24 часа, чтобы самостоятельно удалить контент, нарушающий правила, пишет газета. Представитель компании сказал The Wall Street Journal, что Facebook постепенно отказался от этого преимущества, которое все еще действовало во время выборов 2020 года.

К слову

Ранее Верховный суд Австралии постановил, что СМИ несут полную ответственность за содержание комментариев пользователей на своих страницах в социальных сетях.

В определении суда указано, что открыв свои страницы в социальных сетях, в частности в Facebook, медиакомпании участвуют в распространении сведений, в том числе размещенных третьими лицами, и поэтому несут ответственность за содержание всех комментариев.

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