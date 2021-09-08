Австралійський суд постановив, що ЗМІ несуть відповідальність за коментарі своїх читачів у соцмережах

Деталі

В ухвалі суду вказано, що відкривши свої сторінки в соціальних мережах, зокрема в Facebook, медіакомпанії беруть участь в поширенні відомостей, в тому числі розміщених третіми особами, і тому несуть відповідальність за зміст всіх коментарів. “Суд встановив, що створивши загальнодоступну сторінку і розмістивши контент, медіакомпанії сприяли, заохочували і сприяли публікації коментарів сторонніх користувачів, і тому були видавцями цих коментарів”, — вказує ABC.

Контекст

Рішення вищої судової інстанції країни стало підсумком розгляду між деякими австралійськими ЗМІ і жителем Північної території Діланом Воллером, який звинуватив декілька найбільших медіакомпаній країни в поширенні наклепу.

Причиною став телевізійний сюжет, знятий в грудні 2016 року і присвячений умовам утримання ув’язнених у в’язницях Північної території Австралії. Матеріал, в якому були використані кадри з Воллером, прикутим наручниками до стільця, отримав широкий резонанс і став основою для матеріалів інших ЗМІ, опублікованих і на їхніх сторінках в соціальних мережах. Частина коментарів до текстів та фотографій Воллера, як з’ясувалося, носили вкрай негативний характер і не відповідали дійсності, що і стало приводом для звинувачень у наклепі.