У двох пакунках українець віз на непідконтрольну територію майже два млн грн
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби затримали 35-річного чоловіка на Донеччині, який намагався перемістити на окуповану територію через КПВВ "Гнутово" велику суму грошей. За словами затриманого - майже 2 мільйони гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
Кульки з коштами українець спробував провезти через КПВВ "Гнутово" фактично під його закриття. Пакунки з валютою громадянин сховав у салоні автомобіля "Ауді". Крім значної суми коштів правоохоронці виявили комплектуючі для ПК та косметику.
Наразі з жителем Макіївки проводяться фільтраційні заходи щодо походження та призначення цих коштів.