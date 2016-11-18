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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 14037 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У двох пакунках українець віз на непідконтрольну територію майже два млн грн

У двох пакунках українець віз на непідконтрольну територію майже два млн грн

Київ • УНН

 • 8937 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби затримали 35-річного чоловіка на Донеччині, який намагався перемістити на окуповану територію через КПВВ "Гнутово" велику суму грошей. За словами затриманого - майже 2 мільйони гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.

Кульки з коштами українець спробував провезти через КПВВ "Гнутово" фактично під його закриття. Пакунки з валютою громадянин сховав у салоні автомобіля "Ауді". Крім значної суми коштів правоохоронці виявили комплектуючі для ПК та косметику.

Наразі з жителем Макіївки проводяться фільтраційні заходи щодо походження та призначення цих коштів.

Українські Національні Новини

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