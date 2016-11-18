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15 марта, 19:03 • 108548 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148234 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126561 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119875 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106581 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102295 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96380 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126626 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128469 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127422 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В двух пакетах украинец вез на неподконтрольную территорию почти два млн грн

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пограничники совместно с работниками фискальной службы задержали 35-летнего мужчину в Донецкой области, который пытался переместить на оккупированную территорию через КПВВ "Гнутово" большую сумму денег. По словам задержанного - почти 2 миллиона гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.

Пакеты со средствами украинец попытался провезти через КПВВ "Гнутово" фактически под его закрытие. Пакеты с валютой гражданин спрятал в салоне автомобиля "Ауди". Кроме значительной суммы средств правоохранители обнаружили комплектующие для ПК и косметику.

Сейчас с жителем Макеевки проводятся фильтрационные мероприятия относительно происхождения и назначения этих средств.

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