В двух пакетах украинец вез на неподконтрольную территорию почти два млн грн
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пограничники совместно с работниками фискальной службы задержали 35-летнего мужчину в Донецкой области, который пытался переместить на оккупированную территорию через КПВВ "Гнутово" большую сумму денег. По словам задержанного - почти 2 миллиона гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
Пакеты со средствами украинец попытался провезти через КПВВ "Гнутово" фактически под его закрытие. Пакеты с валютой гражданин спрятал в салоне автомобиля "Ауди". Кроме значительной суммы средств правоохранители обнаружили комплектующие для ПК и косметику.
Сейчас с жителем Макеевки проводятся фильтрационные мероприятия относительно происхождения и назначения этих средств.