У ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 — травмовано. Про це повідомили у Нацполіції, пише УНН.
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"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6:00 години на трасі "Кропивницький — Знам‘янка" поблизу села Лозова Волочиської тергромади", - вказали у поліції.
"У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в місті Волочиськ", - додали правоохоронці.
Деталі
Сталося зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з міста Дніпро в напрямку міста Тернопіль.
Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.
Анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.
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