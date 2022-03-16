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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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У ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло

У ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло

Київ • УНН

 • 99258 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 — травмовано. Про це повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Цитата

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6:00 години на трасі "Кропивницький — Знам‘янка" поблизу села Лозова Волочиської тергромади", - вказали у поліції.

"У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в місті Волочиськ", - додали правоохоронці.

Деталі

Сталося зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з міста Дніпро в напрямку міста Тернопіль.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

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