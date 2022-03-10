На Черкащині в ДТП потрапив автобус з евакуйованими людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Черкащині у ДТП потрапив автобус з евакуйованими людьми, повідомила пресслужба управління поліції в Черкаській області, інформує УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, аварія сталася близько 8-ї години вечора 9 березня на дорозі в Городищі.
Цитата
"Попередньо встановлено, що автобус перевозив дорослих та дітей. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п’ятеро дорослих, яких доставлено до лікарні для надання медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.
Куди прямував автобус з евакуйованими, не повідомляється.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілу автобуса Харків-Торецьк загинуло семеро людей.