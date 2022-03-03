Внаслідок обстрілу автобуса Харків-Торецьк загинуло семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Внаслідок обстрілу автобуса, який прямував за напрямком Харків-Торецьк 26 лютого, загинуло семеро людей. Про це інформує голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.
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“Вчора стала відома точна кількість убитих в автобусі Харків-Торецьк, який росіяни обстріляли 26 лютого. Це не 1 людина, як ми вважали за попередніми даними, а 7 людей. Кілька днів вороги не давали навіть вивезти тіла. Тепер нарешті ми це зробили”, - заявив Кириленко.
Деталі
Наголосили, що росіяни продовжують бити по Волновасі, відносно тихо у Маріуполі після попереднього дня. Скільки там постраждалих за цю ніч, поки що невідомо.
Додамо
Вночі російські бойовики обстріляли з “Градів” цивільну інфраструктуру Луганської області. Внаслідок нічних обстрілів у Луганській області загинуло двоє місцевих жителів. У регіоні немає води, тепла та світла.