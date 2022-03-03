Нічний обстріл Луганщини: загинуло двоє цивільних, немає світла, води та тепла

Деталі

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай наголосив, що внаслідок ворожих обстрілів у Попасній загинуло двоє місцевих жителів, ще шестеро дістали поранення.

Цитата

“Щойно отримав інформацію з Попасної. На жаль, в нас знову є загиблі серед мирного населення. Перестали битися серця двох жителів міста, ще шестеро отримали поранення різного ступеню важкості. За їхні життя б’ються лікарі. Контузії зазнав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Попаснянської міської ВЦА, який під обстрілами рятував життя жінок та дітей”, – повідомив Гайдай.

Зокрема, ворожі обстріли Попасної тривали усю ніч. Застосовувалися, зокрема, й "Гради".

"Пошкоджені школа №20, дитячий центр "Лелека", майже всі об’єкти комунальної інфраструктури. Все, що ми відбудовували протягом цих восьми років, росіяни намагаються перетворити на суцільні руїни", – зазначив Сергій Гайдай.

Крім того, упродовж доби унаслідок російського вторгнення і щільних обстрілів тепло відсутнє в районі Склозаводу (658 абонентів) та по вул. Сосюри (43).

Без централізованого водопостачання залишився 24 101 абонент району заводу ГТВ (РТІ). Без світла – 9 528 абонентів в районі заводу ГТВ та 1 360 в районі Склозаводу.

Крім того, через обстріли російської армії знеструмлена частина Попасної (2 960 абонентів).

"Ремонті бригади виїхали туди, де є хоча б відносна безпека. Дякую нашим надзвичайникам, які декілька днів майже безперервно працювали в Гірській громаді, а тепер в Попасній та Лисичанську, ризикуючи власним життям. Вони гасять полум’я, рятують людей та інфраструктуру, у той час коли росіяни знов і знов відкривають вогонь по наших домівках", – додав він.

Голова зазначив, що наразі складна ситуація у Попасній та Лисичанську в районі колишнього заводу ГТВ (РТІ) та Склозаводу, рятувальники працювали майже добу, відсутні світло, вода та тепло.

“Уночі російські війська знов обстріляли Лисичанськ. Підкреслюю – вони вкотре відкрили вогонь по домівках з мирним населенням. Їм байдуже, хто гине – наш військовий, українська жіночка чи маленький хлопчик. Росіянам наплювати на те, що жителі половини області вимушені жити без тепла та світла, пити підвізну українськими пожежниками воду. Вони майже знищили Гірську громаду, тепер обстрілюють житлові квартали Лисичанська та Попасної”, - наголосив Гайдай.

Додамо

Внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів на Луганщині у Сєєвєродонецьку снаряди потрапили, зокрема, у дитячий садочок, пошкоджено котельню льодового палацу.

Також внаслідок обстрілу пивзаводу у Лисичанську загинула людина.



