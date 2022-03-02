"Гатять без розбіру, страждають мирні": голова ОДА про ворожі обстріли на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів на Луганщині у Сєєвєродонецьку снаряди потрапили, зокрема, у дитячий садочок, пошкоджено котельню льодового палацу, внаслідок обстрілу пивзаводу у Лисичанську загинула людина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані голови Луганської ОДА Сергія Гайдая та ДСНС України.
Цитата
"Російські окупанти обстріляли "ну дууууже стратегічний" об‘єкт - Лисичанський пивний завод. Одна цивільна людина загинула. Гатять без розбіру, куди влучать, страждають мирні. Починаємо розбирати завали", - вказав зокрема Гайдай у Telegram.
Деталі
Так, про обстріли у Лисичанську стало відомо з 11:30. Був ворожий удар по телевежі.
Об 11:35 після обстрілу почали надходити повідомлення про попадання снарядів у місті Сєвєродонецьк, а саме:
-
- по пр-кт Центральний, 61 кв. 51 у дитячий садочок, за попередньої інформацією, з послідуючим займанням, вибито скло з вікон. За даними ОДА, у дитсадочку пошкоджено дах садочку та перебито тепломережу. В підвальному приміщенні знаходилося приблизно 10 осіб (8 дітей). Приймалися заходи щодо їх евакуації;
-
- по вул. Новікова, 21 перебито газопровід, вибито скло з вікон (направлено співробітників міськгазу);
-
- по вул. Гвардійській, 16, вибито скло з вікон;
-
- по вул. Науки, 3, вибито скло з вікон;
-
- по вул. Новікова, 13, через перший поверх снаряд потрапив в підвал.
-
Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.
Також о 12:00 співробітники 30 ДПРЧ (місто Попасна) пішли в укриття у зв'язку з масованими обстрілами. Йдеться про пряме попадання в 3-поверховий будинок с послідуючим займанням 2-го поверху. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється
О 12:10 надійшло повідомлення про пошкодження котельної льодового палацу міста Сєвєродонецьк.