"Палят без разбора, страдают мирные": глава ОГА о вражеских обстрелах в Луганской области

Цитата

"Российские оккупанты обстреляли "ну оооочень стратегический" объект - Лисичанский пивной завод. Один гражданский человек погиб. Палят без разбора, куда попадут, страдают мирные. Начинаем разбирать завалы", - указал в частности Гайдай в Telegram.

Детали

Так, об обстрелах в Лисичанске стало известно с 11:30. Был вражеский удар по телебашне.

В 11:35 после обстрела начали поступать сообщения о попадании снарядов в городе Северодонецк, а именно:



по пр-кт Центральный, 61 кв. 51 в детский сад, по предварительной информации, с последующим возгоранием, выбиты стекла из окон. По данным ОГА, в детсаду повреждена крыша садика и перебита теплосеть. В подвальном помещении находилось примерно 10 человек (8 детей). Принимались меры по их эвакуации;



по ул. Новикова, 21 перебито газопровод, выбиты стекла из окон (направлено сотрудников горгаза);



по ул. Гвардийской, 16, выбиты стекла из окон;



по ул. Науки, 3, выбиты стекла из окон;



по ул. Новикова, 13, через первый этаж снаряд попал в подвал.



Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Также в 12:00 сотрудники 30 ДПРЧ (город Попасная) ушли в укрытие в связи с массированными обстрелами. Речь идет о прямом попадании в 3-этажный дом с последующим возгоранием 2-го этажа. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

В 12:10 поступило сообщение о повреждении котельной ледового дворца города Северодонецк.