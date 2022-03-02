Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську на Луганщині, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську", - повідомив він.
Деталі
За даними ДСНС України, об 11:30 в результаті обстрілу міста Лисичанська горить магазин Городок пр. Перемоги, 142, виїхало 2 відділення 9 ДПРЧ.
Також було пряме влучення в пивзавод міста Лисичанськ з послідуючим займанням. По прибуттю було встановлено, що відкритого горіння не виявлено, далі проводиться розвідка.
Об 11:35 після обстрілу почали надходити повідомлення про попадання снарядів у місті Сєвєродонецьк.
Раніше
1 березня окупанти вдарили по телевежі у Києві, були загиблі.