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15 марта, 19:03 • 74177 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117496 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111361 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106018 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91302 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79865 просмотра

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Оккупанты нанесли удар по телебашне в Лисичанске

Оккупанты нанесли удар по телебашне в Лисичанске

Киев • УНН

 • 378932 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по телебашне в Лисичанске Луганской области, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты нанесли удар по телебашне в Лисичанске", - сообщил он.

Детали

По данным ГСЧС Украины, в 11:30 в результате обстрела города Лисичанска горит магазин Городок, пр. Победы, 142, выехало 2 отделения 9 ДПРЧ.

Также было прямое попадание в пивзавод города Лисичанск с последующим возгоранием. По прибытию было установлено, что открытого горения не обнаружено, далее проводится разведка.

В 11:35 после обстрела начали поступать сообщения о попадании снарядов в городе Северодонецк.

Ранее

1 марта оккупанты ударили по телевышке в Киеве, были погибшие.

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