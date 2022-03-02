Оккупанты нанесли удар по телебашне в Лисичанске
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по телебашне в Лисичанске Луганской области, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Оккупанты нанесли удар по телебашне в Лисичанске", - сообщил он.
Детали
По данным ГСЧС Украины, в 11:30 в результате обстрела города Лисичанска горит магазин Городок, пр. Победы, 142, выехало 2 отделения 9 ДПРЧ.
Также было прямое попадание в пивзавод города Лисичанск с последующим возгоранием. По прибытию было установлено, что открытого горения не обнаружено, далее проводится разведка.
В 11:35 после обстрела начали поступать сообщения о попадании снарядов в городе Северодонецк.
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1 марта оккупанты ударили по телевышке в Киеве, были погибшие.