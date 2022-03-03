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Ночной обстрел Луганской области: погибли двое гражданских, нет света, воды и тепла

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Ночью российские боевики обстреляли из “Градов” гражданскую инфраструктуру Луганской области. В результате ночных обстрелов в Луганской области погибли двое местных жителей. В регионе нет воды, тепла и света. Об этом в своем Facebook сообщает председатель Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.

Детали

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что в результате вражеских обстрелов в Попасной погибли двое местных жителей, еще шестеро получили ранения.

Цитата

“Только что получил информацию из Попасной. К сожалению, у нас снова есть погибшие среди мирного населения. Перестали биться сердца двух жителей города, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. За их жизни бьются врачи. Контузии подвергся начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Попаснянской городской ВГА, который под обстрелами спасал жизни женщин и детей”, - сообщил Гайдай.

В частности, вражеские обстрелы Попасной продолжались всю ночь. Применялись, в том числе, и "Грады".

"Повреждены школа №20, детский центр "Аист", почти все объекты коммунальной инфраструктуры. Все, что мы отстраивали в течение этих восьми лет, россияне пытаются превратить в сплошные руины", - отметил Сергей Гайдай.

Кроме того, в течение суток вследствие российского вторжения и плотных обстрелов тепло отсутствует в районе Стеклозавода (658 абонентов) и по ул. Сосюры (43).

Без централизованного водоснабжения остался 24 101 абонент района завода РТИ. Без света - 9 528 абонентов в районе завода РТИ и 1 360 в районе Стеклозавода.

Кроме того, из-за обстрелов российской армии обесточена часть Попасной (2 960 абонентов).

"Ремонтные бригады выехали туда, где есть хотя бы относительная безопасность. Спасибо нашим чрезвычайникам, которые несколько дней почти беспрерывно работали в Горной общине, а теперь в Попасной и Лисичанске, рискуя собственной жизнью. Они тушат пламя, спасают людей и инфраструктуру, в то время когда россияне вновь и вновь открывают огонь по нашим домам", - добавил он.

Председатель отметил, что сейчас сложная ситуация в Попасной и Лисичанске в районе бывшего завода РТИ (РТИ) и Стеклозавода, спасатели работали почти сутки, отсутствуют свет, вода и тепло.

"Ночью российские войска вновь обстреляли Лисичанск. Подчеркиваю - они в очередной раз открыли огонь по домам с мирным населением. Им безразлично, кто погибает - наш военный, украинская женщина или маленький мальчик. Россиянам наплевать на то, что жители половины области вынуждены жить без тепла и света, пить подвозную украинскими пожарными воду. Они почти уничтожили Горную общину, теперь обстреливают жилые кварталы Лисичанска и Попасной”, - подчеркнул Гайдай.

Добавим

В результате вчерашних вражеских обстрелов в Луганской области в Северодонецке снаряды попали, в частности, в детский сад, повреждена котельная ледового дворца.

Также в результате обстрела пивзавода в Лисичанске погиб человек.

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