В результате обстрела автобуса Харьков-Торецк погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В результате обстрела автобуса, следовавшего по направлению Харьков-Торецк 26 февраля, погибли семь человек. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
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“Вчера стало известно точное количество убитых в автобусе Харьков-Торецьк, который россияне обстреляли 26 февраля. Это не 1 человек, как мы считали по предварительным данным, а 7 человек. Несколько дней враги не давали даже вывезти тела. Теперь наконец-то мы это сделали", - заявил Кириленко.
Детали
Отметили, что россияне продолжают бить по Волновахе, относительно тихо в Мариуполе после предыдущего дня. Сколько там пострадавших за эту ночь, пока неизвестно.
Добавим
Ночью российские боевики обстреляли из “Градов” гражданскую инфраструктуру Луганской области. В результате ночных обстрелов в Луганской области погибли двое местных жителей. В регионе нет воды, тепла и света.