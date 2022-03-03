В результате обстрела автобуса Харьков-Торецк погибли семь человек

Цитата

“Вчера стало известно точное количество убитых в автобусе Харьков-Торецьк, который россияне обстреляли 26 февраля. Это не 1 человек, как мы считали по предварительным данным, а 7 человек. Несколько дней враги не давали даже вывезти тела. Теперь наконец-то мы это сделали", - заявил Кириленко.

Детали

Отметили, что россияне продолжают бить по Волновахе, относительно тихо в Мариуполе после предыдущего дня. Сколько там пострадавших за эту ночь, пока неизвестно.

Добавим

Ночью российские боевики обстреляли из “Градов” гражданскую инфраструктуру Луганской области. В результате ночных обстрелов в Луганской области погибли двое местных жителей. В регионе нет воды, тепла и света.



