В Черкасской области в ДТП попал автобус с эвакуированными людьми

Детали

Согласно сообщению, авария произошла около 8 часов вечера 9 марта на дороге в Городище.

Цитата

"Предварительно установлено, что автобус перевозил взрослых и детей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пятеро взрослых, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Куда направлялся автобус с эвакуированными, не сообщается.

Напомним

В Результате обстрела автобуса Харьков-Торецьк погибло семеро людей.