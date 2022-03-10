В Черкасской области в ДТП попал автобус с эвакуированными людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Черкасской области в ДТП попал автобус с эвакуированными людьми, сообщила прессслужба управления полиции в Черкасской области, информирует УНН.
Детали
Согласно сообщению, авария произошла около 8 часов вечера 9 марта на дороге в Городище.
Цитата
"Предварительно установлено, что автобус перевозил взрослых и детей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пятеро взрослых, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Куда направлялся автобус с эвакуированными, не сообщается.
Напомним
В Результате обстрела автобуса Харьков-Торецьк погибло семеро людей.