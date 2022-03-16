В ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибло, 9 — травмировано. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
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"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 6:00 на трассе "Кропивницкий — Знаменка" возле села Лозовая Волочиской тергромады", - указали в полиции.
"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в городе Волочиск", - добавили правоохранители.
Детали
Произошло столкновение автобуса Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (данные водителя устанавливаются), перевозившего переселенцев из города Днепр в направлении города Тернополь.
Сейчас следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.
Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса серьезно не пострадали.
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