У ДТП на трасі "Київ – Чоп" потрапила сім’я киян
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Рівненській області автомобіль, у якому перебувала сім’я киян, в’їхав у відбійник та злетів у кювет, де перекинувся. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
Так, ДТП сталася сьогодні вранці, близько 9:00, на автодорозі "Київ – Чоп", поблизу села Бранів.
"37-річний мешканець столиці, керуючи автомобілем Hyundai, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, в’їхав у відбійник та злетів у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу", – йдеться в повідомленні.
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Унаслідок ДТП травмувалися пасажири авто: 40-річна дружина водія, 14-річний син та 11-річна донька. Їх доставили до медзакладу. Попередньо, лікарі діагностували у жінки забій хребта, а діти ще проходять обстеження. Водій іномарки унаслідок ДТП не постраждав. Наразі він спілкується з поліцейськими.
"За зовнішніми ознаками чоловік був тверезим, утім у нього відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб помістили на територію місцевого відділення поліції", – повідомили у ГУНП.
Нагадаємо, на Скнилівському мосту у Львові зіткнулися два автомобілі. За словами очевидців, водій одного авто вилетів через лобове скло на дорогу. Він загинув до приїзду "швидкої".