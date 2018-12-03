Чоловік вилетів з авто через лобове скло та загинув
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Львові о 7:45 на Скнилівському мосту сталася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.
"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat та ВАЗ-2104. Внаслідок зіткнення водій "Лади" отримав тілесні ушкодження та помер на місці події. Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили у Нацполіції.
Очевидці інциденту розповідають, що водій автомобіля "ВАЗ" вилетів через лобове скло на дорогу. Він загинув до приїзду "швидкої допомоги".
Нагадаємо, у ДТП в Польщі постраждали вісім українців.