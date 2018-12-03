Мужчина вылетел из авто через лобовое стекло и погиб
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во Львове в 7:45 на Скниловском мосту произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.
"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ-2104. В результате столкновения водитель "Лады" получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в Нацполиции.
Очевидцы инцидента рассказывают, что водитель автомобиля "ВАЗ" вылетел через лобовое стекло на дорогу. Он погиб до приезда "скорой помощи".
Напомним, в ДТП в Польше пострадали восемь украинцев.