У ДТП в Польщі постраждали вісім українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Дорожня аварія сталася неподалік Кракова 9 осіб отримали травми у результаті зіткнення двох легковиків з них 8 громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
9 осіб отримали травми у результаті зіткнення двох легковиків у місцевості Кшешовіце (Krzeszowicе) поблизу Кракова.
Один автомобіль пасажирський, другий - це фургон. Постраждало вісьмох громадян України та водій фургона.
Поліція попереджає, що дорожні умови дуже важкі. На дорозі ожеледиця, що значно ускладнює гальмування.
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Як повідомляв УНН, раніше в селі Качали Бородянського району Київської області п’яний водій автомобіля Opel Vectra з латвійськими номерами, збив на узбіччі двох дітей і зник з місця пригоди, але потім був затриманий.