Іноземець вчинив потрійну ДТП, є постраждалі

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля OPEL Astra, 26-річний студент-іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf під керуванням 63-річного львів’янина, який, у свою чергу, вчинив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 2108", припаркованим на узбіччі. Внаслідок ДТП водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у нейрохірургічне відділення лікарні з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма та субарахноїдальний крововилив. Водій OPEL Astra та двоє його пасажирів, студенти-іноземці віком 21 та 23 роки, також були доставлені у медичний заклад з травмами різного ступеню тяжкості. У всіх трьох лікарі попередньо діагностували стан алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.



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У прес-службі додали: "Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Скоєння цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Водій автомобіля OPEL Astra затриманий в порядку ст.208 КПК України".

Як повідомляв УНН, раніше в селі Качали Бородянського району Київської області п’яний водій автомобіля Opel Vectra з латвійськими номерами, збив на узбіччі двох дітей і зник з місця пригоди, але потім був затриманий.