Поліцейський здійснив наїзд на 16-річну дівчину

"Потерпілу госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом - забої м'яких тканин. За попередньою інформацією слідства, дівчина раптово почала перетинати пішохідний перехід. Водій автомобіля вжив заходи для зупинки транспортного засобу, однак у зв’язку зі станом дорожнього покриття не встиг своєчасно загальмувати", - зазначається у повідомленні.



Також у прес-службі зазначили: "Усі обставини аварії будуть з’ясовані в рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)".

Як повідомляв УНН, станом на 19:00 за 1 грудня через снігопад на Київщині сталося 52 дорожньо-транспортних пригоди, три з яких – із постраждалими.

Нагадаємо, 1 грудня на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, поблизу міста Умань Черкаської області, через ДТП утворився затор на кілька кілометрів.