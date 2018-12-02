Поліцейський здійснив наїзд на 16-річну дівчину

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Вчора, 1 грудня, у Вінниці службовий автомобіль поліції Skoda Octavia, за кермом якого перебував працівник управління патрульної поліції у Вінницькій області, здійснив наїзд на 16-річну дівчину, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у Вінницькій області, передає УНН.

"Потерпілу госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом - забої м'яких тканин. За попередньою інформацією слідства, дівчина раптово почала перетинати пішохідний перехід. Водій автомобіля вжив заходи для зупинки транспортного засобу, однак у зв’язку зі станом дорожнього покриття не встиг своєчасно загальмувати", - зазначається у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили: "Усі обставини аварії будуть з’ясовані в рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)".

Як повідомляв УНН, станом на 19:00 за 1 грудня через снігопад на Київщині сталося 52 дорожньо-транспортних пригоди, три з яких – із постраждалими. 

Нагадаємо, 1 грудня на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, поблизу міста Умань Черкаської області, через ДТП утворився затор на кілька кілометрів.

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