Полицейский совершил наезд на 16-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Вчера, 1 декабря, в Виннице служебный автомобиль полиции Skoda Octavia, за рулем которого находился сотрудник управления патрульной полиции в Винницкой области, совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области, передает УНН.
"Пострадавшая госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом - ушибы мягких тканей. По предварительной информации следствия, девушка внезапно начала пересекать пешеходный переход. Водитель автомобиля принял меры для остановки транспортного средства, однако в связи с состоянием дорожного покрытия не успел своевременно затормозить" , - отмечается в сообщении.
Также в пресс-службе отметили: "Все обстоятельства аварии будут выяснены в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)".
Как сообщал УНН, по состоянию на 19:00 за 1 декабря из-за снегопада в Киевской области произошло 52 дорожно-транспортных происшествия, три из которых - с пострадавшими.
Напомним, 1 декабря на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, вблизи города Умань Черкасской области, из-за ДТП образовалась пробка на несколько километров.